Jay Vine wint zijn 2e bergrit op rij: "Mijn 1e zege gaf me zo veel vertrouwen"

Jay Vine won opnieuw een bergrit. Tijdens het flashinterview glunderde hij.

"Toen we vertrokken op de 1e klim was ik niet echt zeker of het wel mogelijk zou zijn om voorop te blijven", begon Jay Vine het flashinterview. "In de vallei hadden we wel opeens een goede groep met 3 renners van Groupama-FDJ en in het peloton controleerde Quick Step-Alpha Vinyl alleen. Toen wist ik dat ritwinst mogelijk was."

Vine vertrok op 6 km van de streep. "Daarvoor was het Alexey Lutsenko die als 1e op de slotklim aanviel", ging Vine verder. "Daarna stopte hij met doorrijden en ik wist dat het toen nog een inspanning van 25 minuten was, wat ik bij mijn 1e overwinning had gedaan. Ik dacht dan om het te proberen en na anderhalve kilometer zag ik dat niemand meer in mijn wiel zat. Ik ben dan gewoon doorgegaan."

Vine soleerde naar zijn 2e ritzege op rij in een bergrit: "Het is ongelofelijk om 2 ritzeges te pakken. Die 1e gaf me zo veel vertrouwen. Ook reed ik zonder druk rond. Ik had 2 doelen: de rit en de bergtrui. Als ik de rit niet zou winnen, wist ik dat ik sowieso de bergtrui zou hebben. Dus dat gaf me zo veel vertrouwen en eigenlijk heb ik echt genoten tijdens deze rit. Het was een echte leuke dag."