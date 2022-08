Glunderende Remco Evenepoel: "Persoonlijk en collectief was het de perfecte wedstrijd"

Remco Evenepoel heeft in rit 8 zijn rode leiderstrui met succes verdedigd. Achteraf stond hij te glunderen voor de camera van Sporza.

In rit 8 maakte Quick Step-Alpha Vinyl en Remco Evenepoel indruk. Ze controleerden de wedstrijd en op de steile slotklim bepaalden ze het tempo. Uiteindelijk bleef Evenepoel enkel nog met Primoz Roglic en Enric Mas over en Evenepoel won ook het prestigesprintje tegen hen. Zo behield hij met overschot zijn rode leiderstrui.

"Het was leuk dat ik dat sprintje kon winnen", verklaarde Evenepoel aan Sporza. "Vooral omdat ik het op de slotklim allemaal zelf moest doen. Het grootste voordeel is ook dat er weer een aantal tijd hebben verloren. Enkel Roglic en Mas verloren geen tijd. In mijn ogen zijn zij wel mijn grootste concurrenten, maar het is ok zo."

Evenepoel kwam nooit in de problemen: "Ik had net als in rit 6 goede benen. Al voelden ze wel al wat zwaarder aan, omdat de beklimmingen onderweg elkaar sneller opvolgden en steiler waren. Zondag kan er op de steile slotklim nog veel gebeuren, maar het zijn percentages waarop ik veel getraind heb. Met dezelfde benen kom ik normaal niet in de problemen."

Ook had Evenepoel nog lof voor zijn ploegmaats: "Wat we in rit 8 toonden, is waar een rondeploeg voor staat. Het was persoonlijk en collectief een perfecte wedstrijd."