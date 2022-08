VOORBESCHOUWING RIT 9: Wat kunnen Remco Evenepoel en co op een muur met stroken tot 24%?

Zondag staat deel 2 van het loodzware weekend in Asturië te wachten. Rit 9 is qua profiel anders dan de rit op zaterdag, maar ook nu moeten de renners een slotklim bedwingen. Het is zelfs een heuse muur met stroken tot 24%.

Ook tijdens rit 9 zullen de renners door Asturië koersen. In tegenstelling tot een dag eerder is het begin van de etappe vlakker. Toch volgt er na bijna 50 kilometer al een 1e klim. De Alto del Torno is een klim van 2e categorie. Daarna volgt er al een klim van 1e categorie: de Mirador del Fito.

Daarna zetten de renners koers richting de slotklim, maar eerst moeten ze nog 2 beklimmingen van 3e categorie overwinnnen. Na die laatse klim blijven ze op een plateautje rijden en zetten ze koers richting de slotklim van Les Praeres. Die klim is een heuse muur van 1e categorie en is 3,9 km lang aan 12,9% gemiddeld. Net voor de slotkilometer is er nog een vlakker stuk, maar daarna volgt nog een strook van 24%.

FAVORIETEN

De favorieten zijn dezelfde als een dag eerder. Remco Evenepoel heeft nog nauwelijks ervaring met dat soort aankomsten, maar hij vertelde dat hij er specifiek op getraind heeft. Enric Mas is diegene die Evenepoel het best kon volgen in de bergen. Ook hij zal wellicht weer vooraan te vinden zijn. Primoz Roglic maakte al een betere indruk op de Collau Fancuaya en zal op Les Praeres willen bevestigen.

Andere klassementsrenners hebben al een grotere achterstand en zullen opnieuw niet te veel tijd willen verspelen. Liever zullen ze tijd willen goedmaken. Al zal dat op Les Praeres zelf moeten gebeuren, want ervoor al aanvallen lijkt geen goed plan. Simon Yates, Tao Gheoghegan Hart, Carlos Rodriguez en Juan Ayuso weten wat hen te doen staat. De anderen uit de top 10 zullen al meerdere dagen nodig hebben.