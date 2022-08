Wout Van Aert en Tadej Pogacar staan aan de start van de Bretagne Classic: "Het wordt een ontdekkingstocht"

In Plouay gaat op zondag de Bretagne Classic door. Aan de start staan ook Wout Van Aert en Tadej Pogacar.

Wout Van Aert staat in Plouay voor de 1e keer aan de start van de Bretagne Classic. "Het wordt een ontdekkingstocht", zei hij aan Het Laatste Nieuws. "Het wordt een zware wedstrijd. Ik heb gehoord dat het de hele dag op en af is. Ook is het een stuk langer dan mijn vorige koers in Hamburg. Het is eigenlijk de afstand van een klassieker (255 km, red.)."

Ook Tadej Pogacar staat aan de start. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in Plouay, maar hij reed de wedstrijd niet uit. Voor Pogacar is het zijn 1e koers in lange tijd. Na de Tour reed hij enkel nog de Clasica San Sebastian, waar hij moest lossen en uiteindelijk opgaf.

"Het was voor Pogacar fysiek en mentaal een zware wedstrijd", zei Joxean Matxin aan HLN. "Nu staat alles in het teken van het WK. Eerst dachten we om hem de Vuelta te laten rijden, maar het leek ons beter om hem via enkele eendagswedstrijden klaar te stomen voor het WK. In Plouay en de Canadese koersen zal hij telkens voor de overwinning gaan. Zoals hij eigenlijk altijd doet."