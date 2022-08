Enric Mas kan Remco Evenepoel het beste volgen in de Vuelta: "Op dit moment lijkt hij onverslaanbaar"

Achter Remco Evenepoel staat Enric Mas het dichtst bij de leider. Mas kan Evenepoel het langste bergop volgen.

Het is opvallend in de bergen. Remco Evenepoel legt zijn tempo op in de bergen en Enric Mas kan het langste volgen. Mas staat daardoor ook op 1'12" 2e in het klassement.

"Op dit moment lijkt hij onverslaanbaar", vertelde Mas over Evenepoel aan Cyclingnews. "Maar het is nog 2 weken en ik bekijk het dag per dag."

In rit 9 volgde Mas Evenepoel het langst. Uiteindelijk moest hij toch lossen en hij werd nog door Juan Ayuso voorbijgereden. "Toen ik Evenepoel wou volgen, ben ik te diep gegaan. Het was beter om meteen voor mijn eigen tempo te kiezen. In het vervolg zal ik daar rekening mee houden."