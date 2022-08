Ilan Van Wilder neemt een snipperdag in de tijdrit: "In het belang van Remco Evenepoel"

Ilan Van Wilder zal de tijdrit in de Vuelta niet vol rijden. Dat vertelde hij aan Wielerflits.

In de bergen is Ilan Van Wilder een belangrijk onderdeel van de klimtrein van Remco Evenepoel. Hij is vaak de laatste man voor Evenepoel. Al had hij het in de 9e rit wat moeilijk. "In de 8e rit had ik veel energie gebruikt", verklaarde hij aan Wielerflits. "In het begin van rit 9 had ik het wat moeilijk, maar we hebben elkaar afgelost en ben er uiteindelijk doorgekomen."

Verwacht Van Wilder niet in de tijdrit van dinsdag: "In samenspraak met de ploeg beslisten we om me wat te sparen. Het is beter zo, dan een plaats in de top 15 te rijden en me kapot te rijden. Ik ben best belangrijk voor Evenepoel. Daarom zal ik een snipperdag nemen. Er komen in de toekomst nog genoeg tijdritten voor mij."