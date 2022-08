Patrick Lefevere tevreden na eerste week: "We hadden dit niet verwacht"

Patrick Lefevere kan alleen maar tevreden zijn over de situatie van zijn kopman Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel staat na de eerste week meer dan een minuut voor op de concurrentie in de Vuelta. Dat de situatie zo gunstig ging zijn had Patrick Lefevere ook niet verwacht.

"Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. En hijzelf ook niet, denk ik. Op voorhand hoopten we de tijdrit aan te vangen zonder tijdverlies op de concurrenten, en dan konden we het bekijken. Maar dat hij nu al zo goed zou zijn, dat had ik niet verwacht", zegt Lefevere in een reactie aan VTM.

"Remco voelt dat hij de concurrentie pijn kan doen. Die drie aankomsten bergop waren heel steil. Iedereen zei dat Remco erdoor zou zakken als het te steil zou worden, maar hij reed de rest eraf. En dat geeft hem een boost, denk ik. We moeten het nu dag per dag bekijken".

Remco en Wout kopmannen op WK

De selectie voor het WK in het Australische Wollongong wordt dinsdag bekend gemaakt. Evenepoel en Van Aert zullen daar waarschijnlijk de kopmannen zijn. "Maar je moet met twee woorden spreken. Stel dat Remco de Vuelta wint, stel. Dan denk ik dat hij redelijk vermoeid zal zijn. En dan weet ik niet of hij op tijd gerecupereerd gaat zijn voor het WK". Het WK op de weg wordt gereden twee weken na het einde van de Vuelta.