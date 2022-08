Remco Evenepoel nog steviger in het rood: "Of ik de ambities mag uitspreken? Ja, ik denk het wel"

Remco Evenepoel heeft na Les Praeres het rood nog steviger om zijn schouders. Voor de camera van Sporza reageerde hij.

"Of ik nu wel mijn ambities mag uitspreken? Ja, ik denk het wel", was de 1e reactie van Remco Evenepoel bij Sporza. Al nuanceerde hij wel meteen: "Het is nog lang en er kan nog altijd een slechte dag volgen. Maar we zeiden van in het begin wel dat we moesten volgen wat de benen zeiden."

"De benen voelden goed aan", ging Evenepoel verder. "Hopelijk is dat ook nog zo na de rustdag. Dan volgt de tijdrit in een van mijn favoriete streken om te trainen. Ik ga anderen laten bepalen wie er dinsdag voor de tijdrit topfavoriet is. Het zou wel geweldig zijn om een rit te winnen. We hebben een superweek gehad en het zou geweldig zijn om dinsdag te winnen."

Ook wou Evenepoel de ploeg bedanken: "We hadden een serieuze tegenslag met de opgave van Pieter Serry, maar de ploeg was impressionant. Dit is een van de beste ploegen ter wereld."