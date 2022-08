Remco Evenepoel op de rustdag: "De hardste week is voorbij".

Remco Evenepoel heeft op de rustdag in de Vuelta zowel terug geblikt op wat al gebeurd is en spreekt ook over wat nog moet komen.

Remco Evenepoel heeft op zijn persconferentie op de rustdag gesproken. Dat leidde niet tot straffe uitspraken maar de leider gaf wel toe dat de rustdag wel gekomen was.

"Het is een lastige week geweest, dat zal ik niet ontkennen. De rustdag was welkom, zeker door het vreemde weer in Noord-Spanje. Het ging van warm en vochtig naar regen en kou. En de kilometers en de uren kruipen in de benen. Ik bekijk het dag per dag. De hardste week, toch als ik kijk naar de opeenvolging van zware dagen, is voorbij", zei Evenepoel.

Ritwinst blijft het doel

Zondag eindigt de rit op de 2500m hoge Sierra Nevada maar dat schrikt Evenepoel niet af. "Het is niet de zwaarste klim, het is wel een lange col en de hoogte is moeilijk om mee om te gaan. Maar daar heb ik deze zomer op getraind. Op stage in Livigno sliep ik op 2.300 meter, in het hoogtehotel in Denia was dat nog iets hoger".

Het doel voor Evenepoel blijft een ritzege. "Ik verander mijn doel niet. Ik beschouw dit als mijn eerste grote ronde. Je kunt me niet vergelijken met de renner in de Giro van vorig jaar. Ik wil graag nog eens benadrukken dat ritwinst echt mijn grote doel is. De leiderstrui is geweldig, dat is echt een droom. Maar ik droom ook van etappewinst en ik hoop dat ik er in de tijdrit in slaag".