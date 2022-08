De Cauwer ziet de jeugd floreren in Vuelta: "Fenomenaal"

De toekomst is eens te meer aan de jeugd in het wielrennen. Het is in de Vuelta niet anders, met heel wat jonkies in de top van het klassement.

Zowel Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez en Juan Aysuso zijn nog piepjong, maar staan wel in de top-10 van het klassement met kansen op het podium. 6 in de eerste 11 "Je hebt ze van soorten: van 19, 20 en 22 jaar. Het is fenomenaal wat daar allemaal vooraan staat in het klassement", aldus José De Cauwer bij Sporza. "Er zijn ook nog renners als Almeida en Sivakov die mee mogen doen met het jongerenklassement en er is ook nog Arensman. Zes binnen de eerste elf, het is de Vuelta van de jongeren."