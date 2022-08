Evenepoel zet puntjes op de i, dit is de zware balans na de tijdrit in cijfers

De tijdrit van Elche naar Alicante werd een nieuw nummertje van Remco Evenepoel, die zo ook meteen de puntjes op de i zet richting het klassement en wie weet wel eindwinst in de Vuelta.

In de tijdrit hield Evenepoel uiteindelijk 48 seconden voorsprong over op Primoz Roglic, nummer drie Cavagna eindigde al op een minuut.

1. Evenepoel

2. Roglic +48"

3. Cavagna +1:00

4. Rodriguez +1:22

5. Sivakov +1:27

6. Craddock +1:37

7. Yates +1:42

8. Geoghegan Hart +1:46

9. Lopez +1:47

10. Mas +1:51

Ook voor het klassement had dat uiteraard de nodige repercussies. Met de bergen die terug opdoemen heeft Evenepoel een ferme marge.

Wie houdt hem van de eindzege? Enkel een slechte dag lijkt nog roet in het eten te kunnen strooien, want de kloof is ondertussen toch groot.

1. Evenepoel

2. Roglic +2:41

3. Mas +3:03

4. Rodriguez +3:55

5. Yates +4:50

6. Ayuso +4:53

7. Almeida +6:45

8. Lopez +6:50

9. Sivakov +7:06

10. Geoghegan Hart +7:37