Remco Evenepoel heeft zijn droom bereikt: "De druk is eraf, nu vechten om de Vuelta te winnen"

Remco Evenepoel heeft zijn ritzege gepakt in de Vuelta en dus kan hij nu eindelijk het geweer van schouders gaan veranderen. "Mijn droom is bereikt."

"Hoeveel seconden heb ik voor op Roglic? 48? Wow, dat is een grote verrassing", aldus Remco Evenepoel in het flashinterview na zijn weergaloze tijdrit richting Alicante.

"Ik wist dat mijn teamgenoot Rémi Cavagna het heel goed had gedaan en dat was perfect voor ons om te weten wat de goede tijden waren."

Eindwinst?

"Ik wilde de hele tijdrit dezelfde power trappen. De laatste helling was heel zwaar, maar het is heel leuk om in de rode trui zo'n overwinning te boeken."

"Ik ben heel blij met deze overwinning, dit is mijn droom. De druk is er nu af, want ik heb mijn rit binnen. Nu moeten we gewoon vechten en proberen de Vuelta te winnen."