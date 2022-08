Buitenlandse pers lyrisch over Evenepoel: "Een aangekondigde triomf" en "Beoefent een andere sport"

Ook in de buitenlandse pers is de triomf in de tijdrit van Remco Evenepoel niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een overzicht.

Marca: "Door een toverstokje aangeraakt"

"Alicante bereidde een zeer zware tijdrit voor om duidelijkheid te scheppen in het algemeen klassement. De 30,9 kilometer aan brede wegen boden een ideale gelegenheid voor de specialisten. Niemand twijfelde echter aan de zege van Remco Evenepoel, die wel door een toverstokje lijkt te zijn aangeraakt".

Algemeen Dagblad: "Leider beoefent een andere sport"

"Er schijnt in Spanje een drieweekse wielerkoers bezig te zijn, maar eerlijk gezegd heeft het met wielrennen niet veel te maken, zegt Thijs Zonneveld in zijn column. "De leider in het klassement is een jongen die een andere sport beoefent. Hij zit op een paard terwijl de rest hardloopt, hij snookert terwijl de rest biljart, hij laat zich door een chauffeur in een Rolls Royce van de ene plek naar de andere brengen terwijl de rest erachteraan hobbelt met paard en wagen."

L'Equipe: "Een aangekondigde triomf"

"Zoals verwacht heeft Evenepoel de chrono verpulverd" schrijft L’Equipe. "Met deze eerste ritzege zit hij steviger in de rode leiderstrui. We kunnen ons niet voorstellen dat hij die trui nog zal verliezen. Eigenlijk was niemand verbaasd over de uitslag van deze enige tijdrit in de Vuelta. Zoals verwacht heeft hij de concurrentie verpletterd."