Ilan Van Wilder beleefde zotste tijdrit ooit: "We hadden het perfect berekend"

Remco Evenepoel en Rémi Cavagna gingen voluit in de individuele tijdrit van de Vuelta, maar de andere renners van QuickStep-Alpha Vinyl namen een snipperdag.

"Remco Evenepoel moest voluit gaan in de tijdrit en ook Rémi Cavagna mocht zijn ding doen, de andere ploegmaten moesten in de tijdrit een tweede rustdag nemen. Dat is iets heel vreemd", vertelde Ilan Van Wilder na afloop. "Ik heb nog nooit zo traag een tijdrit gereden."

Onderweg werd hij ingehaald door Soler. Hij vroeg Van Wilder of hij wel rekening hield met de tijdslimiet. “Waarop ik antwoordde dat je 39 kilometer per uur gemiddeld kon rijden en toch nog binnen tijd kon finishen. En toen zijn we zo'n beetje in elkaars slipstream beginnen te koersen.”

"Het is wel vreemd, ik doe graag zo'n inspanning in een tijdrit, maar nu moesten we een tweede rustdag nemen van de ploeg. Dus heb ik dat gedaan. We hadden de tijdslimiet berekend. We zijn hier om Remco te helpen en dan moet je hier niet zot doen met inspanningen en de benen sparen.”