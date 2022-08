José De Cauwer enorm opgetogen: "In de laatste jaren zelden gezien"

Remco Evenepoel reed in de Vuelta iedereen op een hoopje in wat uiteindelijk toch een korte tijdrit was.

De tijdsverschillen waren bijzonder groot. Te groot eigenlijk voor een tijdrit van die afstand. “Moeten er nog superlatieven zijn? Zijn tijdrit steekt er gewoon bovenuit. Zoiets hebben we de laatste jaren zelden gezien”, zei commentator José De Cauwer tijdens de live-uitzending op Sporza. “We genieten hiervan en dit biedt geweldige perspectieven voor de toekomst. Dit is al meer dan geslaagd als we kijken naar zijn toekomst als ronderenner van 3 weken.” Nu is het kijken of Evenepoel kan overleven. “Nu moet je afwachten of er een mindere dag komt en wat dan de reden kan zijn. Ik zei het vooraf al: ik keek uit naar een grote ronde zoals nooit tevoren. En zo is het. Met heel veel plezier wacht ik af tot in Madrid.”