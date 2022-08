Vader Evenepoel bijzonder trots: "Die val in 2020 was onze geluksdag"

Vader Patrick Evenepoel was na de tijdrit in Alicante bijzonder in zijn nopjes over de prestaties van Evenepoel.

Hij greep meteen terug naar het ongeval in de Ronde van Lombardije nu twee jaar geleden. “Iedereen zegt ons dat dit onze ongeluksdag was, maar dat is niet waar. Dat was onze geluksdag, want hij heeft de val overleefd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Alles wat er daarna bij kwam, is zijn verdienste. Het loont nu, door zijn harde werklust, door zijn wilskracht. Het is ook de verdienste van zijn ploeg en zijn vriendin maar dit is ook voor ons en voor iedereen die hem gesteund heeft en blijven steunen is. En ja, het komt er nu uit. Tot vandaag. En zoals hij zelf zegt: we gaan het nu dag per dag bekijken en zien waar het schip strandt.”

Van eindwinst is vader Evenepoel nog niet overtuigd. “Ik zie toch dat Roglic aan het verbeteren is. Ten opzichte van drie à vier dagen geleden. Zijn laatste stuk in de tijdrit was ook zeer goed. Ik denk dat Roglic nog een zware tegenstander wordt.”