Zwitserland trekt met Küng, Bissegger en Reusser naar WK als speerpunten

De Zwitserse bond heeft het grootste deel van zijn selectie voor het WK bekend gemaakt met vooral tijdrijders als speerpunten.

De Zwitserse wielerbond heeft een groot deel van zijn selectie voor het WK bekend gemaakt. Het mikt vooral in het tijdrijden op medailles, want Zwitserland heeft zowel bij de mannen als de vrouwen de Europese kampioen in hun rangen.

Stefan Bissegger was half augustus een seconde sneller dan Küng op het Europese kampioenschap in Munchen. Küng was in 2020 en 2021 de Europese kampioen tijdrijden. Maar ook op het WK behaalde Küng al medailles. In de wegrit van 2019 werd hij derde en in het tijdrijden in 2020 werd hij eveneens derde.

Ook Mauro Schmid (Quick-Step Alpha Vinyl) en Silvan Dillier (Alpecin-Deceunick) gaan al zeker mee. De andere namen worden later bekend gemaakt.

Bij de vrouwen Marlen Reusser werd dit jaar ook Europees kampioene tijdrijden en vorig jaar werd ze tweede op het WK tijdrijden na Ellen van Dijk. De andere namen bij de vrouwen zijn Elisa Chabbey, Elena Hartmann ,Nicole Koller en Noemi Rüegg.