Vueltabaas Javier Guillén spreekt zich uit over de vele coronagevallen in de Vuelta

In de Vuelta vielen er al veel opgaves te noteren. Recent nog Simon Yates en Pavel Sivakov. De meeste door corona. Onder meer Remco Evenepoel maakte zich al zorgen.

"De positieve gevallen komen vooral aan het licht doordat de ploegen zelf testen", vertelde Javier Guillén aan het Spaanse AS. "Daardoor weten we dat het virus niet verder kan verspreiden, omdat die renners al eerder uit koers worden gehaald. Daarom maak ik me ook niet zo veel zorgen. Al ben ik natuurlijk geen dokter of epidemioloog. Dus ik hou me aan de gezondheidsvoorschriften."

Ook gaf de Vueltabaas meer uitleg over de positieve gevallen: "De meeste zijn asymptomatisch. De renners worden nauwelijks ziek door corona. Natuurlijk hebben die vele besmettingen invloed op de koers, maar je moet optimistisch blijven. Elk positief geval is naar huis. Die kunnen andere renners dus niet meer besmetten."