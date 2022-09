Remco Evenepoel beleeft een rustige dag: "Morgen zal ik wellicht weer zonder handschoenen rijden"

Remco Evenepoel heeft een rustige 13e etappe beleefd. Hij had vooral last van zijn handschoenen.

Door zijn val in de vorige etappe reed Remco Evenepoel met handschoenen in de 13e rit. "Ik denk dat ik ze in de volgende rit niet meer zal aandoen", vertelde hij na de finish. "Ze irriteerden me tijdens de rit."

Evenepoel eindigde vooraan in het peloton: "Ik wou in de laatste kilometer in een goede positie zitten. De ploeg zette me in de laatste 3 km af en daarna zocht ik mijn eigen weg. Door in het begin van het seizoen mee in de sprinttrein voor Fabio Jakobsen te rijden, leerde ik om mijn eigen positie te zoeken."

Zaterdag volgt een nieuwe bergrit. "Dat is opnieuw een mooie etappe. Ik wil vooral geen tijd verliezen. Dat is het belangrijkste", besloot Evenepoel.