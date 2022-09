Primož Roglič pakt enkele seconden terug op Evenepoel: "Ik voelde me niet zo goed, maar ik kwam er toch nog door"

Roglič begon erg snel aan de slotklim naar de Sierre Nevada maar moest daar even van bekomen. Op het einde kon hij toch nog wat seconden sprokkelen.

Jumbo-Visma wilde de Vuelta nog wat harder maken en begon erg sterk aan de slotklim, maar veel leverde dat niet op. Roglič moest zich zelf in het wiel van Evenepoel zetten en volgde ook niet toen Mas ging versnellen. Die komt nu tot op 27 seconden van de Sloveen.

"Ik voelde me niet zo goed, maar ik kwam er toch nog door. Ik ben blij, zeker dat het morgen een rustdag is. Op de top voelde ik me beter dan aan de voet. Het was lastig en ook een serieuze berg".

"Het plan was om te winnen deze ochtend maar het lukte gewoon niet. Ik pak enkele seconden en het is beter om tijd te winnen dan te verliezen. Ik moet het daar mee doen naar volgende week toe", besloot Roglič".