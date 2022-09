Remco Evenepoel overleeft Sierra Nevada: "Ik heb bijna niets verloren, het was een goeie dag"

Een klim boven de 2000 meter was nog onbekend terrein voor Remco Evenepoel maar de leider overleefde al bij al goed.

Tijdens zijn cooling-down werd Evenepoel al om een reactie gevraagd. Hij was blij dat hij na de finish op 2512 meter hoogte nog altijd de leider is.

"Het is de eerste keer dat ik op zo'n hoogte koers en ik denk dat ik het vrij goed gedaan heb. Het betert elke dag. Ik ben echt blij dat het morgen een rustdag is en dat ik bijna niets verloren heb. Het was een goeie dag".

Gisteren had ik een vervelende dag, vandaag ging het beter

"Jumbo-Visma reed een sterke koers, mijn team overigens ook. De start was snel en de ontsnapping was een beetje gek en zelf voelde ik nog de stijfheid in mijn spieren na de val van donderdag."

Evenepoel verklapte zich misschien een beetje door te zeggen dat hij toch wel last had van zijn val donderdag. "Het was niet gemakkelijk om om te gaan met die val. Gisteren had ik een vervelende dag, vandaag ging het beter. Ik heb bijna niets verloren."

De leider in de Vuelta kijkt ook uit naar de laatste week: "De derde week is een ander verhaal. De beklimmingen zijn niet zo superlastig meer."