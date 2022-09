In welke ritten kan Evenepoel de Vuelta nog verliezen in de slotweek?

Remco Evenepoel staat op de derde rustdag nog altijd aan de leiding in de Vuelta. In welke ritten kan hij de eindzege nog verliezen? Ontdek het hier.

Remco Evenepoel verloor in het zware weekend net iets meer dan een minuut op zijn eerste achtervolger Rogli─Ź. De derde week ziet er op papier minder lastig uit ook al komen er nog enkele gevaarlijke ritten.

Dinsdag, de dag na de rustdag is er weer een kans voor de sprinters. Er zijn slechts 1100 hoogtemeters en een klein klimmetje op het einde maar dit mag geen probleem vormen voor Evenepoel.

Op woensdag volgt er weer een bergrit maar die is niet zo heel zwaar. De renners moeten zo'n 2700 hoogtemeters overwinnen en de slotklim van 2e categorie is zo'n 9km lang aan 5,1% gemiddeld. Evenepoel zou hier normaal gezien niet in de mogen problemen komen.

Op donderdag volgt dan weer een lange etappe van 192 km met twee cols van 1e categorie na elkaar. De renners moeten tweemaal over de Alto del Piornal maar telkens langs een andere kant. Eerst is er een klim van 13,6km aan 5% gemiddeld gevolgd door een tweede beklimming van 13,3km aan 5,6%. Hier gaan de klassementsreners strijden met elkaar al is mindere steile hellingsgraad in het voordeel van Evenepoel.

Op vrijdag moeten de renners twee keer een lus afleggen met een berg van 2e categorie in van 9km aan 5,9%. De top van de laatste beklimming ligt wel op meer dan 40km van het einde en veel tijd zal hier dan ook niet kunnen worden verloren in het klassement.

Op zaterdag volgt nog een laatste zware bergrit met vijf beklimmingen. Een rit van 181km met meer dan 3800 hoogtemeters. Een kopman die snel zonder ploegmaten valt kan hier nog veel tijd verliezen. De beklimmingen gaan wel nooit boven de 7% gemiddeld. Wie na deze rit in het rood staat, wint de Vuelta.

Op zondag volgt dan nog een criterium in en rond Madrid, een laatste kans voor de sprinters. Voor de klassementsrenners is het gevaar geweken.