VRT vanaf vandaag de hele week met speciale Vive le Vélo

De sterke prestaties van Remco Evenepoel in de Vuelta doen de VRT kiezen voor een extra reeks van Vive le Vélo.

Remco Evenepoel heeft na twee weken Vuelta nog altijd de rode trui in handen. De kans op eindwinst is bijzonder groot, waardoor de VRT een extra reeks van Vive le Vélo plant.

Vanaf vanavond wordt er elke dag een talkshow met Karl Vannieuwkerke ingelast, net zoals dat tijdens de Tour de France het geval was. De show wordt uitgezonden vanuit het Pajottenland, de thuishaven van Evenepoel, in Domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw.

Er liggen ook al heel wat gasten vast: Sven Vanthourenhout, Marijn de Vries, Cian Uijtdebroeks, José De Cauwer, Eddy Planckaert, Bert De Backer, Tom Steels en zijn ploegmakkers Yves Lampaert en Tim De Clerck.