Zijn er meer opgevers, mede door corona, dan normaal in de Vuelta (en andere grote rondes)?

Er gaat bijna geen dag voorbij in de Vuelta of er zijn wel renners die opgeven door corona, ziekte of een val. Zijn er dat meer dan anders?

Met Primož Roglič verloor de Vuelta een van zijn favorieten op de eindzege. Ook andere kleppers zoals Alaphilippe, Pozzovivo, Hayter, Yates en Sivakov moesten opgeven. En ook zes van de achttien Belgen halen de finish in Madrid al zeker niet.

Er moesten in deze Vuelta al 44 renners opgeven. Dat zijn er voor het einde van de Vuelta al meer dan in de voorbije Tour (41) en Giro (27). En toch is die 44 geen record voor de Vuelta. In de Vuelta van 2013 (54) en 2009 (59) was het aantal uitvallers nog groter en dat was ook in 2004 en 2005 (70) het geval. Het grootste aantal uitvallers ooit in de Vuelta vinden we terug in 1991, toen er maar liefst 81 renners afstapten.

De Tour van 1998, met de Festina-affaire, spant de kroon met 92 opgaves. Voor WO II waren er ook edities met meer opgaves maar die laten we even achterwege. Ook in de Giro van 2003 (72), 2010 (60) en 2011 (48) waren er meer opgaves.

De Vuelta eindigt wel pas zondag en kan dus nog de grote ronde worden met de meeste opgaves in de laatste tien jaar, dat trieste record staat op 54 opgaves in de Vuelta van 2013.

📊🏁Big names dropping out 🇪🇸Vuelta, no record.



➡️❌Most DNFs in GTs (since 2000):

🇮🇹: 72 in '03

🇫🇷: 51 in '03 (92 in 💉'98 )

🇪🇸: 70 in '04+'05



➡️since 2010:

60 | 🇮🇹'10

54 | 🇪🇸'13

48 | 🇮🇹'11

46 | 🇫🇷'12

44 | 🇪🇸'22*

43 | 🇫🇷'21,🇮🇹'20

42 | 🇪🇸'21,🇪🇸'10,🇮🇹'16

41 | 🇫🇷'22,🇮🇹'21



©️ PCS — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 7, 2022