Pogačar doet ambities voor Canadese koersen uit de doeken en ziet meer kansen in één van deze wedstrijden

Tadej Pogačar maakt het uitstapje naar de Canadese koersen. Zonder ambitie doet hij dat zeker niet, denken we dan.

U kon HIER eerder al lezen wat Pogačar te vertellen had over de prestaties van Remco Evenepoel in de Vuelta. Zelf had de Sloveen het tegenover de pers ook over zijn eigen doelstellingen in de Canadese koersen. "Zowel de GP Quebec als de GP Montreal zijn nieuwe wedstrijden voor mij. Toch heb ik er heel goede dingen over gehoord van mijn ploegmaats, die hier al vaker gekoersd hebben. Twee van hen hebben zelfs al gewonnen in Canada."

KORTE EN STEILE KLIMMEN IN QUEBEC

Dan heeft Pogačar het over Diego Ulissi en Rui Costa. De eerste wedstrijd die eraan komt is de GP Quebec, die op 9 september gereden wordt. "Ik denk dat de wedstrijd in Quebec, met veel korte en steile beklimmingen, moeilijk voor mij zal zijn."

Pogačar leeft met meer hoop op een resultaat toe naar de koers in Montreal twee dagen later. "Als ik zondag een goede dag heb in Montreal, dan kan ik daar wel mooie dingen laten zien. Daarnaast wil ik ook genieten."