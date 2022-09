Nederland in luxepositie voor WK: "Met die twee komen we gewoon heel ver"

Nederland trekt met de nodige ambities naar het WK wielrennen in Wollongong. Het rekent daarbij onder andere op kopman Mathieu van der Poel.

Er werden dit jaar al heel wat vraagtekens geplaatst bij de vorm van Mathieu van der Poel, maar volgens Jan Maas is dat helemaal niet nodig. “In Spanje hebben we zes uur samen getraind, toen zag ik al wel dat hij goed in vorm was. Tenminste, dat voelde ik vooral”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Nadien heeft nog twee kermiskoersen gewonnen, die zijn tegenwoordig bijna van een niveau 1.Pro-koers. Die wedstrijden zijn echt heel moeilijk om te winnen”, gaat Maas verder.

Van der Poel is echter niet de enige kopman bij Oranje. Die rol is ook weggelegd voor Dylan Van Baarle. “Als ik vanuit de Vuelta al een beetje hoorde hoe het ging en wat hij erover schrijft, denk ik dat hij echt in orde gaat zijn. Hij heeft echt naar het WK toegewerkt, dat is echt een groot doel voor hem. Met die twee mannen kunnen we gewoon heel ver komen.”

Daarnaast is er ook nog Bauke Mollema die als schaduwkopman zijn rol kan spelen.