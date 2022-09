Ongenoegen nadat Vingegaard na EK en Olympische Spelen ook geen WK rijdt

Bij de Deense wielerbond zijn ze niet echt blij dat Jonas Vingegaard van Jumbo Visma het WK niet zal rijden in Wollongong.

Bij de profs heeft Jonas Vingegaard nog nooit een kampioenschap gereden. “Het is ons onduidelijk waarom Vingegaard niet voor de nationale ploeg zal rijden. Bij de U23 deed hij dat wel, dus we begrijpen niet waarom hij nu niet meer deelneemt”, aldus manager Morten Bennekou bij het Deense BT.

Voor het EK en de Olympische Spelen paste hij al, nu ook voor het WK. “Wij accepteren het als Jonas niet voor het nationale team wil, mag of kan rijden. Dan moeten we blij zijn dat we andere paarden hebben om op te wedden. Ons succes valt of staat niet met Jonas. Maar we zouden hem er wel graag bij hebben.”

In Denemarken denken ze dat dit binnenkort zal veranderen nu hij de Tour de France gewonnen heeft. “Hij is daardoor toch een zwaargewicht geworden. Als hij wil, kan hij zelf op tafel slaan. Of daar heeft hij nu toch de kans toe. Kijk naar Mads Pedersen, die zelf besliste om het WK niet te rijden.”