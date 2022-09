Remco Evenepoel kan lachen met zijn eigen jetlag: "Ik had me overslapen, dus ik miste de training met de groep"

De jetlag van de reis naar Australië hakt er echt wel in, kan Remco Evenepoel u vertellen. Op de training met de andere Belgen was hij er niet bij.

Lees HIER nog eens hoe enkele Belgische renners samen hun eerste trainingsritje maakten op Australische bodem. Wout van Aert was daar ook bij, Remco Evenepoel niet. De reden: Evenepoel had zich overslapen. Dat onthulde de Vueltawinnaar zelf op Strava.

LOSRIJDEN IN APART TRAININGSTOCHTJE

Evenepoel had de cijfers gepost van een eigen trainingsritje dat hij dan maar apart had gemaakt. Het was een ritje van 50 minuten en 50 seconden en een afstand van 24,08 kilometer. Tijdens deze trainingstocht overbrugde Evenepoel een hoogteverschil met 427 meter.

"Ik had me overslapen, dus ik miste de training met de groep", schreef Evenepoel erbij. Met een emoiji erachter die duidelijk maakte dat Evenepoel er best om kon lachen. Ook de hashtag jetlag mocht niet ontbreken. Best maar de tijd nemen om daar goed van te recupereren.