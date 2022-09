Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex is na dag 2 in Iran nog steeds leider

Gianni Marchand is na de 2e etappe in de Ronde van Iran nog steeds leider.

Na zijn overwinning in de 1e etappe vertrok Gianni Marchand van Tarteletto-Isorex als leider in de Ronde van Iran aan de 2e etappe. Die etappe ging van Tabriz naar de vrije zone van Aras tegen de grens met Azerbeidzjan. De etappe ging vooral in dalende lijn.

De 2e etappe werd uiteindelijk gewonnen door de Duitser Lucas Carstensen. Hij haalde het in de sprint. De leiderstrui van Marchand kwam niet in gevaar en hij eindigde 39e in de 2e etappe. Zaterdag start hij dus als leider in de 3e etappe. Dan staat er een aankomst bergop van 35 km aan 2,5% op het programma.