Fem van Empel pakt in Waterloo de 1e wereldbekermanche van het seizoen

Fem van Empel heeft de 1e wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. In de slotronde rekende ze met Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand af.

In het Amerikaanse Waterloo begon het nieuwe wereldbekerseizoen voor de vrouwen. Fem van Empel nam de beste start en Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado volgden in haar zog.

Van Empel probeerde het tempo hoog te houden, maar in de 2e ronde zakte het temp. Daardoor konden Lucinda Brand, die haar start had gemist, en Hélène Clauzel weer komen aansluiten. In de 4e ronde schudde Alvarado aan de boom. Enkel Brand en van Empel konden volgen. Worst en Betsema sloten aan het begin van de 5e ronde weer aan.

Brand nam als 1e het initiatief in de laatste ronde. Ze versnelde al lopend en enkel van Empel en Alvarado waren nog mee. Alvarado hing aan de rekker en van Empel nam de koppositie over. Brand maakte een technisch foutje en daardoor ging het tussen van Empel en Alvarado. Van Empel won de sprint en pakte zo de leiding in de wereldbeker.