"Wat Wout Van Aert in de Tour doet, is het beste van een Belg sinds Lucien Van Impe in 1976"

Wout Van Aert was een van de smaakmakers van de voorbije Tour de France. José De Cauwer kwam bij Sporza nog eens terug op die prestatie.

In de Tour de France won Wout Van Aert dit jaar 3 ritten en de groene trui. Door zijn aanvallende manier van koersen won hij ook de Prijs voor de Superstrijdlust.

Vooral de ritzege van Van Aert in Calais is José De Cauwer bijgebleven. "Het moment dat hij in Calais in de gele trui wint, is een van mooiste momenten van dit jaar", vertelde De Cauwer aan Sporza. "Na goed teamwerk zie je hem gewoon vertrekken. Adam Yates kijkt en kan niet mee. Ook Jonas Vingegaard niet. Uiteindelijk wint hij met overmacht."

Het gaat zelfs verder voor De Cauwer: "De prestatie van Van Aert is met voorsprong het strafste wat een Belg in de Tour gedaan heeft sinds de winst van Lucien van Impe in 1976."