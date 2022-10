Lucien Van Impe viert zijn 76e verjaardag: nog altijd de laatste Belgische Tourwinnaar

Lucien Van Impe is 76 jaar geworden. In 2022 is hij nog altijd de laatste Belgische Tourwinnaar.

In 1976 won Lucien Van Impe de Ronde van Frankrijk. Hij is nog altijd de laatste Belgische Tourwinnaar. Al kan daar over een paar jaar door Remco Evenepoel verandering inkomen.

De Tourwinst in 1976 was niet het enige dat Van Impe in de Tour gedaan had. Hij won 6 keer het bergklassement (1971, 1972, 1975, 1977, 1981, 1983) en was de allereerste drager van de bolletjestrui in 1975. Met zijn 6 zeges in het bergklassement was hij samen met Federico Bahamontes lange tijd de recordhouder. Tot Richard Virenque in 2004 voor de 7e keer dat nevenklassment won.

Daarnaast won Van Impe ook 9 ritten in de Tour. Dat waren vooral bergritten, maar daar zaten ook 3 klimtijdritten tussen. In 1981 was hij ook 2e in het eindklassement. In 1971, 1975 en 1977 eindigde hij 3e.

MEER DAN DE TOUR

Naast de Tour was Van Impe ook succesvol in andere koersen. Hij won 2 keer het bergklassement in de Giro (1982 en 1983). Ook won hij er een rit. In 1979 won hij een rit in de Vuelta. In 1983 werd hij ook Belgisch kampioen door Marc Sergeant in de sprint te kloppen. In 1977 won van Impe bijna de Ronde van Zwitserland. Hij won 2 ritten, maar Michel Pollentier was uiteindelijk de betere.