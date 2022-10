De keuze voor Jonas Vingegaard: de Giro of de Tour?

Eerder op de dag kwam het bericht dat het nog niet zeker zou zijn dat Jonas Vingegaard in 2023 de Tour de France zal rijden. Er zou ook aan de Giro d'Italia gedacht worden.

Jonas Vingegaard zal sowieso nog het parcours van de Tour afwachten om tussen de Giro en de Tour te kiezen. Als hij voor de Giro kiest, zal er minder aandacht voor zijn prestaties zijn dan in de Tour. Want er is nu eenmaal minder media-aandacht in de wereld voor de Giro dan voor de Tour. Dat zorgt ook voor minder druk. Daar zal hij in zijn keuze ook rekening mee houden. Mogelijk zoekt hij liever de luwte op.

LUWTE

Wat zijn keuze ook wordt, hij zal sowieso meer aandacht krijgen dan de anderen. Want hij is een ex-Tourwinnaar. De tegenstanders, het publiek en de media zullen hem meer dan de concurrenten in het oog houden. Daardoor kan hij ook extra druk voelen. Ondanks de extra luwte bij de keuze voor de Giro.

Het is misschien beter dat Jonas Vingegaard de Tour in 2023 rijdt. Dan is de druk er automatisch meer en is die er ook beter bij de anderen. Met Tadej Pogacar zal er ook een andere ex-Tourwinnaar in het Tourpeloton zitten. Zo zal er ook veel aandacht naar de Sloveen gaan.

MOOIE STRIJD

Bij een keuze voor de Tour zullen er achteraf ook minder discussies en "wat als"-verhalen zijn. Zou Vingegaard die aanval wel kunnen volgen hebben? Zou hij op die berg wel kunnen weggereden zijn? Hadden we een ander verloop gekend? Zou er meer spanning geweest zijn? En ga zo maar door.

Ook ziet het publiek liever een strijd tussen alle toppers. Iedereen genoot van de felle strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Links en rechts werd er geopperd dat het de mooiste Tour ooit was. Iedereen zal graag nog een keer zo'n duel willen zien en het liefst met een kleiner verschil.