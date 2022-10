Ook de volgende jaren geen Muur van Geraardsbergen in de Ronde van Vlaanderen

De Muur van Geraardsbergen zal nog enkele jaren uit de Ronde van Vlaanderen blijven. Dat heeft Tomas Van Den Spiegel aan Het Laatste Nieuws verteld.

Jaren aan een stuk lag de Muur van Geraardsbergen in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Tot in 2012 de aankomst in Oudenaarde kwam te liggen. De Muur van Geraardsbergen verdween, maar keerde enkel jaren geleden terug in het parcours. Deze keer lag de top op zo'n 100 km van de streep. Sinds 2020 maakte de Muur geen deel meer uit van het parcours.

Dat zal nog enkele jaren zo blijven. Dat bevestigde Tomas Van Den Spiegel in gesprek met Het Laatste Nieuws. "We willen een koers waarin de beste renner wint", vertelde hij. "Als we hem in de finale leggen, krijgen we misschien weer het scenario van de Omloop Het Nieuwsblad in 2021. Toen sprintten we met zo'n 50 renners voor de zege, omdat het stuk tussen Brakel en Geraardsbergen niet zwaar genoeg was. Ook hebben we het geprobeerd om de Muur op 100 km van de streep te leggen, maar niemand was daar echt blij mee."

"Zeg nooit nooit, maar momenteel zijn er geen plannen om de Muur terug in het parcours van de Ronde van Vlaanderen te leggen", besloot Van Den Spiegel.