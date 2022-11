Namen wil na het EK ook het WK organiseren

Het EK zit er nog maar net op, maar Namen kijkt al vooruit naar de toekomst. Ze willen ook het WK organiseren.

Golazo zag afgelopen weekend dat het EK in Namen een groot succes was. In totaal telden ze 17 200 toeschouwers, verspreid over het hele weekend.

Dat smaakt naar meer. Maxime Prévot, de burgemeester van Namen, wil ook graag het WK in zijn stad zien. Daarover werd er al gepraat met de UCI. Prévot wees bij Het Nieuwsblad erop dat ze met het EK hebben getoond dat hun uniek locatie en de organisatie top zijn."

Namen zal dan wel al zeker tot 2027 moeten wachten. In 2023 gaat het WK in het Nederlandse Hoogerheide door. Een jaar later volgt het Tsjechische Tabor. En in 2025 en 2026 volgen respectievelijk het Franse Lièvin en het Nederlands Perkpolder (Hulst).