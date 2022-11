Spurtkoningin sluit een veldritcarrière niet uit: "Lucinda Brand laat zien hoe het moet"

Lorena Wiebes denkt eraan om in de toekomst meer veldritten te rijden. Dit jaar reed ze al de Nacht van Woerden.

In oktober was Lorena Wiebes al te zien tijdens de Nacht van Woerden. Ook zal ze aan de start van de Jaarmarktcross in Niel aan de start staan.

Dat lijkt misschien nieuw voor de Nederlandse spurtbom, maar dat is niet het geval. "Bij de jeugd ben ik in het veld begonnen", staat er op de site van de Jaarmarktcross te lezen. "Tot aan de nieuwelingen reed ik zelfs het Nederlands kampioenschap. Ik was er niet zo goed in, maar vond het wel leuker dan op de weg."

Uiteindelijk stapte Wiebes bij de nieuwelingen over naar de weg, maar de oude liefde bleef: "Vorig jaar reed ik in Kortrijk en Boom en ook dit seizoen wil ik opnieuw een aantal crossen rijden. Voorlopig is er nog geen specifiek doel, maar ik wil wel mijn opties openhouden. Kijk maar naar Lucinda Brand. Zij toont dat de combinatie weg en veld mogelijk is."

Vanaf 2023 rijdt Wiebes voor SD Worx en daar rijdt ook Blanka Vas bij. "Ik heb haar nog geen raad gevraagd, maar het zou leuk zijn om in de toekomst af en toe samen een crosstraining af te werken", besloot Wiebes.