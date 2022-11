Na 2 jaar afwezigheid keert de Tour Down Under met een hernieuwd parcours terug

De Tour Down Under brengt de WorldTour in 2023 op gang. Ondertussen is het programma bekend.

In 2020 was voorlopig de laatste editie van de Tour Down Under. 3 jaar later zal Richie Porte eindelijk een opvolger krijgen.

De Tour Down Under breekt met een traditie. Traditioneel eindigde de 1e rit altijd op Wilunga Hill, maar in 2023 zal de rittenkoers met een proloog in Adelaide beginnen. Op de voorlaatste dag zullen de renners wel aan de haven van Willunga komen en zullen ze daar in de buurt aankomen. Eindigen doet de Tour Down Under op Mount Lofty.

Rittenschema: Adelaide-Adelaide (proloog van 5,5 km), Tanunda-Tanunda (149,9 km), Brighton- Victor Harbor (154,8 km), Norwood-Campbeltown (116,8 km), Port Willunga-Willunga Township (133,2 km), Unley – Mount Lofty (112,5 km). De Tour Down Under gaat van 17 tot en met 22 januari door.