Enric Mas over zijn schrik tijdens het dalen in de Tour: "Ik raakte in paniek. Ik was bang voor elke bocht"

De Spanjaard beleefde een verschrikkelijke Tour de France.

Enric Mas reed de Tour niet uit dit jaar, hij startte niet meer in de achttiende rit naar Cahors door een coronabesmetting. Hij stond op dat moment op plek elf in het klassement.

Maar die hele Tour was al een verschrikking voor Mas. Na valpartijen in Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné durfde de Spanjaard bijna niet meer afdalen.

"Ik raakte in paniek. Ik was bang voor elke bocht. De twijfel kruipt in je hoofd en neemt je macht over. Je hersenen zeggen dat je moet remmen voor bochten waar je ‘gewoon’ in kan met 80 km/h. Het is lastig uit te leggen, maar als je hoofd dat zegt, dan doe je dat", zegt hij bij Cyclingnews.

Na de Tour ging langs hij een psycholoog en daalexpert en zocht hij zijn vertrouwen terug. Dat lukte en Mas werd tweede in de Vuelta na Remco Evenepoel. In de Ronde van Lombardije werd hij in de sprint geklopt door Tadej Pogačar.