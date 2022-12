Parcours Tirreno-Adriatico 2023 bekend: opnieuw geen slottijdrit

De organisatie van de Tirreno-Adriatico heeft het parcours voor 2023 bekendgemaakt. Opnieuw eindigt de Italiaanse rittenkoers niet met een tijdrit.

De Tirreno-Adriatico begint in 2023 met een biljartvlakke tijdrit van Lido di Camaiore naar Lido di Camaiore. Dat is net als dit jaar. De tijdrit is wel een beetje korter dan in 2022. Daarna volgen vermoedelijk 2 sprintetappes. De 2e rit eindigt in Follonica en de rit erna komt in Foligno toe.

Vervolgens is het aan de klimmers. De 4e rit eindigt op een steile klim naar Tortoreto, die de renners overigens enkele keren zullen moeten betwisten. Een dag later is het nog meer klimmen geblazen. De rit eindigt na een klim van 13 km naar Sarnano-Sassotetto.

Het klassement zal waarschijnlijk na rit 5 al min of meer vastliggen, maar op de voorlaatste dag is er nog een veraderlijke etappe in en rond Osimo. Daar wachten de renners enkele korte en steile hellingen. De slotetappe is een vlak en komt in San Benedetto del Tronto aan. Zo is er voor het 2e jaar op rij geen traditionele tijdrit in San Benedetto del Tronto.

Dit jaar won Tadej Pogacar de Tirreno-Adriatico. Hij won met bijna 2 minuten voorsprong op Jonas Vingegaard.