Verrassende Aniek van Alphen klopt Denise Betsema in Superprestige in Boom

Er won nog eens een nieuwe naam bij de vrouwen.

In de vierde manche van Superprestige werd naar Boom getrokken. Zoals altijd geen Fem van Empel en Puck Pieterse aan de start, Ferrand-Prévot stond voor het eerst sinds het EK weer aan de start en ook Shirin van Anrooij was er voor het eerst bij in de Superprestige.

De Hongaarse Vas, Van Anrooij, Betsema en Van der Heijden waren het best gestart, Alvarado had zich wat laten verrassen. Vas en Van Anrooij waren vooraan de beste, Betsema moest een klein gaatje laten, de rest volgde al op meer afstand. We waren toen twee rondes ver, en dat was ook het eindpunt voor Lucinda Brand.

De Nederlandse was zwaar verkouden en zat de voorbije weken ook al aan de antibiotica door een ontsteking in haar herstellende hand. Eerst probeerde Van Anrooij het alleen, maar zij kreeg een dipje en toen was het aan Betsema. Van Alphen was ondertussen uit de achtergrond naar voren gekomen na een mindere start. Ook Sanne Cant gaf er ondertussen de brui aan.

Spannend duel

Maar even later reed Betsema lek en moest ze lang rijden voor ze aan de materiaalpost kwam. Plots reed de verrassende Aniek van Alphen aan de leiding, maar Betsema kwam toch nog terug. Het werd een duel in de laatste ronde voor de overwinning. Van Alphen was in de laatste ronde de sterkste en klopte Betsema in de sprint. Het is voor haar de eerste overwinning in een klassementscross.

Van Anrooij werd derde op 27 seconden, Vas vierde op 46 seconden. Van der Heijden werd vijfde op 1 minuut 27. Alvarado werd zevende op 2 minuten 23. Alicia Franck was de eerste Belgische op plek acht, op 2 minuten 28. Betsema is de nieuwe leidster in de Superprestige.