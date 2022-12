Michael Vanthourenhout kent in Boom fysieke ongemakken: "Goed herstellen"

Michael Vanthourenhout is in Boom 4e geëindigd. Achteraf bleek dat hij niet 100% in orde was.

Achter Tom Pidcock reden Lars van der Haar, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout een hele tijd samen. De Europese kampioen moest uiteindelijk van der Haar en Iserbyt laten gaan. Zo eindigde Vanthourenhout 4e in Boom. Na de finish bleek in het flashintervieuw dat Vanthourenhout niet 100% was: "Mijn rug begon door de vele korte hellingen op te spelen. Daardoor verloor ik veel energie." "Ik denk niet dat die rug de komende weken een probleem kan vormen", ging Vanthourenhout verder. "Het was gewoon een parcours dat belastend was voor de rug. Nu is het een kwestie van goed te herstellen en in Antwerpen er weer goed tegenaan te gaan."