'Seizoensdebuut Gerben Thijssen in 2023 bekend'

De openingsrace van Gerben Thijssen in 2023 is bekend. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De Tour Down Under zou volgens Het Nieuwsblad de 1e wedstrijd van Gerben Thijssen in 2023 zijn. Ook zou hij voor die wedstrijd de enige Belg in de selectie van Intermarché-Wanty-Gobert zijn. Het zou het debuut van Thijssen in de Tour Down Under zijn.

De Tour Down Under is de 1e WorldTour-wedstrijd van 2023. Die start op 17 januari in Adelaide en op 22 januari komt de laatste rit op Mount Lofty toe.