🎥 Er kwamen bijna vodden van: kijk naar de opmerkelijke viering van Wout van Aert op het podium in Dublin

Er kwamen bijna vodden van voor Wout van Aert in Dublin. Zowel letterlijk als figuurlijk. Jawel, de verwijzingen naar een vod of vodden waren talrijk in Ierland.

Dat had uiteraard alles te maken met het feit dat een vod die eigendom was van het kamp-Vanthourenhout aan de materiaalpost per ongeluk in het wiel van de fiets van Van Aert terechtgeraakte. Hierdoor was het voor de Belgische kampioen veldrijden achtervolgen. Je zou kunnen zeggen dat er bijna vodden van kwamen voor hem, of dat ze hem bij zijn vodden wilden grijpen. Wout van Aert heeft alvast een opmerkelijk voorwerp erbij om hem aan zijn overwinning in Dublin, die er uiteindelijk wel kwam, te herinneren. Tijdens het flashinterview kreeg de winnaar van interviewer Renaat Schotte de vod overhandigd. Van Aert deed die prompt om zijn nek. "Ik ga 'm toch afdoen, want ik voel mij nu al belachelijk", zei hij al snel. De verloren vod ❤ @WoutvanAert pic.twitter.com/47M4AsOfjj — Play Sports (@playsports) December 11, 2022 Dat hield hem niet tegen om tijdens de podiuimceremonie te vieren met die vod. Wanneer deze dan de lucht in stak, bood dat een mooie gelegenheid voor de fotografen om een aantal beelden vast te leggen die niemand voor aanvang van de cross voor mogelijk had gehouden.