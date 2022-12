Deze keer doet Van Aert er zijn voordeel mee: terugkeer-regel niet voor het eerst reddingsboei in het veldrijden

Deze keer gebeurde het bij Wout van Aert. De terugkeer-regel is al enkele keren een reddingsboei gebleken voor een renner of renster die aan de materiaalpost iets voor had.

Met de hectiek van de materiaalzone, waarbij al eens iets mis kan lopen, is ook rekening gehouden in het reglement. Zolang veldrijders zich nog in de strook langs de materiaalpost bevinden, hebben zij het recht om terug te keren en alsnog de post in te duiken om bijvoorbeeld van fiets te wisselen. Zolang ze bij het op hun stappen terugkeren geen andere deelnemers hinderen.

🚵🇮🇪 | Opnieuw tegenslag voor Van Aert! Een poetsdoek lijkt verdwaald in zijn derailleur en hij moet omkeren. Een Van Empeltje! 🚨🚨 #CXWorldCup



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/mNRy6gTdcw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 11, 2022

Wout van Aert voerde dat perfect uit zodra hij een probleem - door de inmiddels veelbesproken vod - vaststelde bij zijn fiets. De winnaar van de Wereldbekercross in Dublin loofde deze regel dan ook achteraf, goed wetende dat hij anders de wedstrijd niet meer had kunnen winnen.

Eerder dit seizoen overkwam het ook een smaakmaker uit het vrouwenveldrijden in de persoon van Fem van Empel. Op het EK veldrijden in Namen werd haar door haar entourage toegeroepen om terug te keren, nadat een lekke band werd vastgesteld. "Gelukkig mag je dat doen, anders was het einde oefening", vertelde Van Empel toen na het veroveren van de Europese sterrentrui.