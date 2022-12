Nederlandse selectie Wereldbeker Val di Sole: Slechts acht renners, maar met Mathieu van der Poel

De Nederlandse selectie is erg klein voor de Wereldbeker in Italië.

In Dublin was de Nederlandse selectie al klein, maar in het Italiaanse Val di Sole wordt die nog wat kleiner. Doordat er dit weekend maar één cross is verkiezen veel renners een stage in de zon boven de afreis naar Italië.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen bestaat de selectie maar uit vier vertegenwoordigers. Onder meer Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis zijn afwezig bij de mannen, bij de vrouwen zijn Denise Betsema en Shirin van Anrooij er niet bij.

Mathieu van der Poel is er na een weekje afwezigheid weer bij, bij de vrouwen is Fem van Empel er ook bij. Zij won vorig jaar in Val di Sole haar eerste Wereldbekercross voor Marianne Vos.

Selectie NL mannen Val di Sole

1. Pim Ronhaar

2. Corne van Kessel

3. Stan Godrie

4. Mathieu van der Poel

Selectie NL vrouwen Val di Sole

1. Fem van Empel

2. Puck Pieterse

3. Ceylin del Carmen Alvarado

4. Manon Bakker