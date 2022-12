Jasper Stuyven rijdt de dubbel Giro-Tour: "In beide grote ronden heb ik een unfinished business"

Jasper Stuyven heeft voor de dubbel Giro-Tour gekozen. Aan beide grote ronden staat hij met ambitie aan de start.

Al een keer eerder reed Jasper Stuyven de Giro d'Italia. Dat was in 2017. In 2023 zal hij die opnieuw rijden. Net als de Tour de France. Die zal hij in 2023 al voor de 7e keer betwisten.

In beide grote ronden staat hij met ambitie aan de start. "Het wordt stilaan tijd om daar een etappe te winnen, want de jaren beginnen te slinken", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb er unfinished business."

Voor Stuyven wordt het ook de 1e keer in zijn carrière dat hij in een seizoen 2 grote rondes zal rijden. Stuyven is ondertussen al 30 en aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij het een mooie leeftijd vindt om het eens te proberen.