Primoz Roglic kan nog geen grote ronde aanduiden: "Veel zal afhangen van mijn herstel"

Primoz Roglic revalideert nog van zijn schouderoperatie. Daardoor kan hij nog niet zeggen welke grote ronde hij zal rijden.

Het seizoen van Primoz Roglic eindigde voortijdig. Hij werd aan zijn schouder geopereerd en kon daardoor 8 weken niet op de fiets zitten. Momenteel herstelt hij nog altijd. Aan Wielerflits vertelde hij dat hij niet veel ambities voor het voorjaar koestert.

Nadien volgen nog de grote rondes. Roglic kan nog niet zeggen welke hij in 2023 zal rijden: "Graag wil ik nog eens de Giro rijden, maar eerst wil ik 100% hersteld zijn van mijn blessure. Ik vrees dan ook dat de Giro dit jaar te vroeg zal komen. Het zal afhankelijk zijn van hoelang ik niet voluit kan gaan."

Roglic lijkt al meer naar de Tour te lonken. "Ik vraag me af of ik de Giro in 2023 nog in topvorm kan betwisten. Misschien is het verstandiger om meer tijd te nemen en om me zo optimaal voor te bereiden op de Tour", aldus Roglic.