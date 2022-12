VOORBESCHOUWING WERELDBEKER VAL DI SOLE: Mathieu van der Poel keert terug in de sneeuwcross zonder Wout Van Aert

Zaterdag is er de volgende wereldbekermanche. Die wordt in Val di Sole in de sneeuw verreden. Het is de 2e editie van die sneeuwcross.

Vorig seizoen bleken Wout Van Aert en Fem van Empel in Val di Sole de sneeuwkoning en sneeuwkoningin. Van Aert won met overmacht. Van Empel daarentegen had meer moeite nodig. Met Marianne Vos had ze een taaie tegenstandster, maar in de slotronde maakte Vos nog een foutje. Daardoor kon van Empel naar haar 1e wereldbekerzege rijden.

PARCOURS

Het parcours voor dit seizoen is gelijkaardig aan dat van vorig seizoen. In een vallei werken de renners de rondjes af. Hier en daar moet een heuveltje overwonnen worden. Ook zijn er net voor de 1e materiaalpost balkjes.

Een extra dimensie is de sneeuw. Het zorgt niet alleen voor prachtige beelden, maar ook voor een extra lastigheidsgraad. Het wordt opletten voor gladde plekken en soms moet er door de sneeuw gereden worden alsof het een zandstrook is.

🙌 It will be a spectacle in Val di Sole. 🇮🇹 Where on this white course will the difference be made on Saturday? ❄️🏆 #CXWorldCup pic.twitter.com/TJW8AzXtVg — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 15, 2022

❄️ It looks like a fairy tale! 😍 The course in Val di Sole is almost ready for the #CXWorldCup races in the snow on Saturday. 🇮🇹 pic.twitter.com/rbZa2PVzp1 December 15, 2022

FAVORIETEN MANNEN

Van Aert, de winnaar van vorig seizoen, is er niet bij. We krijgen dus sowieso een nieuwe winnaar bij de mannen. Mathieu van der Poel is er na zijn stage in Spanje wel bij en hij toonde in de voorbije crossen al dat hij in grote vorm verkeert.

Sweeck was in Dublin de beste na Van Aert en verkeert al het hele seizoen in grootte vorm. Ook is er nog Michael Vanthourenhout. Ook hij zullen er alles aan willen doen om in Val di Sole te winnen. Ten slotte is er nog Eli Iserbyt. De laatste weken kende hij niet meer de beste resultaten, maar door zijn rugblessure is hij ook niet 100% fit.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

De winnares van vorig seizoen is er opnieuw bij. Van Empel domineert al het hele seizoen en is opnieuw topfavoriete. Van Vos zal ze deze keer geen last hebben, want zij is er niet bij.

Wel zal van Empel opnieuw tegen Puck Pieterse strijd moeten leveren. De laatste weken kon ze telkens minstens een voet naast die van van Empel zetten. Daarnaast zijn er nog Ceylin del Carmen Alvarado en Kata Blanka Vas waar er rekening mee zal moeten gehouden worden.