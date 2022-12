Julian Alaphilippe kiest niet voor het Vlaamse openingsweekend

Julian Alaphilippe zal eind februari het Vlaamse openingsweekend aan zich laten voorbijgaan. Hij kiest voor 2 andere wedstrijden.

Op 25 en 26 februari wordt het Vlaamse wielerjaar 2023 op gang getrapt. Zaterdag is er de Omloop Het Nieuwsblad. Zondag is er Kuurne-Brussel-Kuurne.

Julian Alaphilippe gaf al eerder aan dat hij in 2023 enkele Vlaamse klassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen, zal rijden. Al laat hij het Vlaamse openingsweekend aan zich voorbijgaan.

De Fransman kiest voor koersen in eigen land. In hetzelfde weekend worden de Faun-Ardèche Classic (25 februari) en Drôme Classic (26 februari) gereden. Guillaume Delpech, voorzitter van de organisatie achter de 2 Franse eendagskoersen, bevestigde in de Franse media de deelname van Alaphilippe.