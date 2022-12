'Rit 4 Tour de France 2024 vertrekt in Pinerolo en wordt een heuse Alpenrit'

De Grand Départ voor de Tour de France 2024 werd woensdag voorgesteld. 2 dagen later zijn er al geruchten over het vervolg van die Tour.

Woensdag maakte ASO de 1e ritten voor de Tour de France 2024 bekend. De Grand Départ zal in Firenze zijn en de 1e rit is een bergrit van zo'n 3800 hoogtemeters en zal in Rimini toekomen. Een dag later gaat het van Cesenatico naar Bologna. Rit 3 gaat van Piacenza naar Turijn.

Tot zo ver de start van die Tour. Corriere della Sera meent al de startplaats van rit 4 te kennen. Die zou in Pinerolo zijn. Daarna zou het peloton zijn weg naar de Alpen vervolgen. De Italiaanse krant denkt dat de finish in Briançon zal liggen, al zijn ze daar niet zeker over.

Over het einde van de Tour 2024 was er ook al een en ander bekend. De voorlaatste etappe zal een etappe vergelijkbaar met de slotetappe van Parijs-Nice zijn. De finish van de Tour ligt voor het eerst in zijn geschiedenis niet in Parijs, maar in Nice. De slotetappe zal een tijdrit zijn.